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Обвиняемый в госизмене крымский экс-депутат в суде уверяет, что невиновен

Четверг, 15 ноября 2018, 21:19
Обвиняемый в госизмене крымский экс-депутат в суде уверяет, что невиновен

Экс-депутат Верховной Рады АРК Василий Ганыш, обвиняемый в государственной измене, 15 ноября во время дебатов в Днепровском районном суде Киева попросил признать его невиновным.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Во время предыдущего заседания сторона обвинения попросила судейскую коллегию присудить Ганышу до 12 лет лишения свободы.

По версии обвинения, экс-депутат совершил два действия, которые следует квалифицировать как государственную измену.

Прокуратура считает, что 11 апреля 2014 Ганыш в сессионном зале крымского парламента проголосовал за российскую "конституцию Крыма". Также он участвовал в выборах в городской совет Феодосии, которые проводились в оккупированном Крыму 14 сентября 2014 по российскому законодательству.

Ганыш подтвердил, что 11 апреля 2014 он был в здании парламента, но утверждает, что не голосовал за "конституцию". По словам Ганыша, он пришел туда, чтобы встретиться с "министром социальной политики" и обсудить вопрос выплаты ему пенсии.

Обвиняемый в госизмене в своем выступлении также подтвердил, что баллотировался на местных выборах 2014 года, организованных в Крыму Россией. Но он сказал, что выдвинул свою кандидатуру по просьбе местного Меджлиса, якобы чтобы оттянуть часть голосов у кандидата от коммунистической партии.

Экс-депутат также пожаловался на проблемы со здоровьем, вызванные хронической болезнью сердца, и заявил, что, будучи в Крыму, всегда был сторонником Украины.

28 апреля 2015 экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша задержали при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

14 января 2016 Днепровский райсуд в Киеве освободил из СИЗО экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша и отправил его под домашний арест.

Темы: Крымгосизменасуд
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