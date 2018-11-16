Комітет Генасамблеї ООН прийняв нову резолюцію щодо Криму

Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН прийняв оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна".

Засідання Третього комітету транслюється на офіційному каналі ООН в Youtube.

"Незважаючи на шалений опір Росії, Третій комітет ООН щойно прийняв новий проект резолюції, що засуджує кричущі порушення прав людини, вчинені Росією, окупуючою державою, в Українському Криму", - написав у зв'язку з цим президент України Петро Порошенко в twitter.

Despite Russia’s fierce resistance UNGA Third Committee has just adopted new draft resolution condemning blatant human rights violations perpetrated by Russia, the occupying power, in the Ukrainian Crimea. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 15, 2018

Після голосування в Третьому комітеті проект буде спрямований на розгляд Генеральної асамблеї ООН, де голосування очікується в грудні цього року.

Як повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у статті для Європейської правди, цього року основна увага резолюції приділяється питанню звільнення політичних в’язнів.

Зокрема, у резолюції йдеться, що з 2014 року російська влада застосовує тортури, вибиваючи неправдиві свідчення у політично мотивованих справах, а також здійснює незаконні затримання та арешти громадян України.

У документі міститься вимога до міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН позначати в офіційних документах український півострів лише як "Автономна Республіка Крим та місто Севастополь (Україна), які є тимчасово окупованими Російською Федерацією".

Минулого року Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)".