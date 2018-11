Комітет Генасамблеї ООН прийняв нову резолюцію щодо Криму

Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН прийняв оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна".

Засідання Третього комітету транслюється на офіційному каналі ООН в Youtube.

"Незважаючи на шалений опір Росії, Третій комітет ООН щойно прийняв новий проект резолюції, що засуджує кричущі порушення прав людини, вчинені Росією, окупуючою державою, в Українському Криму", - написав у зв'язку з цим президент України Петро Порошенко в twitter.

Despite Russia’s fierce resistance UNGA Third Committee has just adopted new draft resolution condemning blatant human rights violations perpetrated by Russia, the occupying power, in the Ukrainian Crimea.