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Комітет Генасамблеї ООН прийняв нову резолюцію щодо Криму

Четвер, 15 листопада 2018, 23:58
Комітет Генасамблеї ООН прийняв нову резолюцію щодо Криму

Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН прийняв оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна".

Засідання Третього комітету  транслюється на офіційному каналі ООН в Youtube.

"Незважаючи на шалений опір Росії, Третій комітет ООН щойно прийняв новий проект резолюції, що засуджує кричущі порушення прав людини, вчинені Росією, окупуючою державою, в Українському Криму", - написав у зв'язку з цим президент України Петро Порошенко в twitter.

Після голосування в Третьому комітеті проект буде спрямований на розгляд Генеральної асамблеї ООН, де голосування очікується в грудні цього року.

Як повідомив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у статті для Європейської правди, цього року основна увага резолюції приділяється питанню звільнення політичних в’язнів.

Зокрема, у резолюції йдеться, що з 2014 року російська влада застосовує тортури, вибиваючи неправдиві свідчення у політично мотивованих справах, а також здійснює незаконні затримання та арешти громадян України.

У документі міститься вимога до міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН позначати в офіційних документах український півострів лише як "Автономна Республіка Крим та місто Севастополь (Україна), які є тимчасово окупованими Російською Федерацією".

Минулого року Генеральна асамблея ООН схвалила резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)".

"Українська правда" у Threads

Теми: КримООНокупаціяправа людиниРосія
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