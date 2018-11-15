Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Комитет Генассамблеи ООН принял новую резолюцию по Крыму

Четверг, 15 ноября 2018, 23:58
Комитет Генассамблеи ООН принял новую резолюцию по Крыму

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

Заседание Третьего комитета транслируется на официальном канале ООН в Youtube.

«Несмотря на яростное сопротивление России, Третий комитет ООН только что принял новый проект резолюции, осуждающий вопиющие нарушения прав человека, совершенные Россией, оккупирующей державой, в Украинском Крыму», - написал в связи с этим президент Украины Петр Порошенко в twitter.

После голосования в Третьем комитете проект будет направлен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН, где голосование ожидается в декабре этого года.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в статье для Европейской правды, в этом году основное внимание резолюции уделяется вопросу освобождения политических заключенных.

В частности, в резолюции говорится, что с 2014 года российские власти применяет пытки, выбивая ложные показания в политически мотивированных делах, а также осуществляет незаконные задержания и аресты граждан Украины.

В документе содержится требование к международным организациям и специализированных учреждений ООН обозначать в официальных документах украинский полуостров только как "Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией".

В прошлом году Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Темы: КрымООНоккупацияправа человекаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Крым
Россияне заявили, что Крым атаковали 20 беспилотников
Оккупанты говорят о работе ПВО "над разными районами" Крыма
Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
Последние новости
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
Все новости...
Реклама: