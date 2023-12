Комитет Генассамблеи ООН принял новую резолюцию по Крыму

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

Заседание Третьего комитета транслируется на официальном канале ООН в Youtube.

«Несмотря на яростное сопротивление России, Третий комитет ООН только что принял новый проект резолюции, осуждающий вопиющие нарушения прав человека, совершенные Россией, оккупирующей державой, в Украинском Крыму», - написал в связи с этим президент Украины Петр Порошенко в twitter.

Despite Russia’s fierce resistance UNGA Third Committee has just adopted new draft resolution condemning blatant human rights violations perpetrated by Russia, the occupying power, in the Ukrainian Crimea.