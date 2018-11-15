Комитет Генассамблеи ООН принял новую резолюцию по Крыму

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

Заседание Третьего комитета транслируется на официальном канале ООН в Youtube.

«Несмотря на яростное сопротивление России, Третий комитет ООН только что принял новый проект резолюции, осуждающий вопиющие нарушения прав человека, совершенные Россией, оккупирующей державой, в Украинском Крыму», - написал в связи с этим президент Украины Петр Порошенко в twitter.

Despite Russia’s fierce resistance UNGA Third Committee has just adopted new draft resolution condemning blatant human rights violations perpetrated by Russia, the occupying power, in the Ukrainian Crimea. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 15, 2018

После голосования в Третьем комитете проект будет направлен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН, где голосование ожидается в декабре этого года.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в статье для Европейской правды, в этом году основное внимание резолюции уделяется вопросу освобождения политических заключенных.

В частности, в резолюции говорится, что с 2014 года российские власти применяет пытки, выбивая ложные показания в политически мотивированных делах, а также осуществляет незаконные задержания и аресты граждан Украины.

В документе содержится требование к международным организациям и специализированных учреждений ООН обозначать в официальных документах украинский полуостров только как "Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией".

В прошлом году Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".