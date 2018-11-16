Комитет Генассамблеи ООН принял новую резолюцию по Крыму

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Пятница, 16 ноября 2018, 00:58

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

Заседание Третьего комитета транслируется на официальном канале ООН в Youtube.

«Несмотря на яростное сопротивление России, Третий комитет ООН только что принял новый проект резолюции, осуждающий вопиющие нарушения прав человека, совершенные Россией, оккупирующей державой, в Украинском Крыму», - написал в связи с этим президент Украины Петр Порошенко в twitter.

После голосования в Третьем комитете проект будет направлен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН, где голосование ожидается в декабре этого года.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в статье для Европейской правды, в этом году основное внимание резолюции уделяется вопросу освобождения политических заключенных.

В частности, в резолюции говорится, что с 2014 года российские власти применяет пытки, выбивая ложные показания в политически мотивированных делах, а также осуществляет незаконные задержания и аресты граждан Украины.

В документе содержится требование к международным организациям и специализированных учреждений ООН обозначать в официальных документах украинский полуостров только как "Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией".

В прошлом году Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Темы: Крым ООН оккупация права человека Росcия
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