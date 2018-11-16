У Криму силовики проводять обшуки у Свідків Єгови

В окупованому Росією Криму ФСБ проводить масові обшуки і затримання Свідків Єгови в Джанкої.

Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

"У Криму ФСБ проводить масові обшуки і затримання Свідків Єгови в Джанкої. Затримано керівника колишньої місцевої організації Свідків "Сиваш" Сергій Філатов. "Сиваш" функціонувала з 2015 по 2017 рік. Обшуки проходять за 30 адресами", - написав Наумлюк в twitter.

В Крыму ФСБ проводит массовые обыски и задержания Свидетелей Иеговы в Джанкое. Задержан руководитель бывшей местной организации Свидетелей «Сиваш» Сергей Филатов. «Сиваш» функционировала с 2015 по 2017 год. Обыски проходят по 30 адресам pic.twitter.com/B3dUlsZWv5 — Антон Наумлюк (@antony_mon) November 16, 2018

У минулому році Верховний суд Росії ухвалив рішення про заборону "Свідків Єгови" за позовом Міністерства юстиції Росії. Після цього почастішали повідомлення про тиск на послідовників цієї релігійної течії.