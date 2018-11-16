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У Криму силовики проводять обшуки у Свідків Єгови

П'ятниця, 16 листопада 2018, 02:05

В окупованому Росією Криму ФСБ проводить масові обшуки і затримання Свідків Єгови в Джанкої.

Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

"У Криму ФСБ проводить масові обшуки і затримання Свідків Єгови в Джанкої. Затримано керівника колишньої місцевої організації Свідків "Сиваш" Сергій Філатов. "Сиваш" функціонувала з 2015 по 2017 рік. Обшуки проходять за 30 адресами", - написав Наумлюк в twitter.

У минулому році Верховний суд Росії ухвалив рішення про заборону "Свідків Єгови" за позовом Міністерства юстиції Росії. Після цього почастішали повідомлення про тиск на послідовників цієї релігійної течії.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримокупаціяправа людини
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