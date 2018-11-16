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В Крыму силовики проводят обыски у Свидетелей Иеговы

Пятница, 16 ноября 2018, 02:05

В оккупированном Россией Крыму ФСБ проводит массовые обыски и задержания Свидетелей Иеговы в Джанкое.

Об этом сообщает журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

"В Крыму ФСБ проводит массовые обыски и задержания Свидетелей Иеговы в Джанкое. Задержан руководитель бывшей местной организации Свидетелей "Сиваш" Сергей Филатов. "Сиваш" функционировала с 2015 по 2017 год. Обыски проходят по 30 адресам", - написал Наумлюк в twitter.

В прошлом году Верховный суд России принял решение о запрете "Свидетелей Иеговы" по иску Министерства юстиции России. После этого участились сообщения о давлении на последователей этого религиозного течения.

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Темы: Крымоккупацияправа человека
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