Ассанжу пред'явили звинувачення в США – ЗМІ

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П'ятниця, 16 листопада 2018, 08:53

Засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу у Сполучених Штатах Америки пред'явили звинувачення.

Це з'ясувалося випадково через непов’язану з Ассанжем справу, яка могла б пролити світло на втручання Росії в американські вибори 2016 року, пише "The Washington Post".

Асистент адвоката США Келлен С. Дьюер закликав суд зберігати справу Ассанжа в таємниці до його арешту.

В офісі прокурор у штаті Вірджинія взагалі заявили, що ім’я Ассанжа помилково потрапило в матеріали, спрямовані до суду.

За даними "The Wall Street Journal", Міністерсто юстиції США готується пред'явити Ассанжу звинувачення у шпигунстві.

Імовірно, йдеться про злив через WikiLeaks інформації з дипломатичних каналів та військових документів у 2010 році.

Спеціальний радник Роберт С. Мюллер також припускав, що зламані російськими хакерами  листи з пошти Демократичного національного комітету та голови тодішньої кампанії Хілларі Клінтон Джона Д. Подеста передали WikiLeaks.

Ассандж із 2012 року перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні.

Теми: США
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