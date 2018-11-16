Ассанжу предъявили обвинения в США – СМИ

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в Соединенных Штатах Америки предъявили обвинение.

Это выяснилось случайно из-за на связанного с Ассанжем дела, которое могло бы пролить свет на вмешательство России в американские выборы 2016 года, пишет "The Washington Post".

Ассистент адвоката США Келлен С. Дьюер призывал суд сохранить дело Ассанджа в тайне до его ареста.

В офисе прокурор в штате Вирджиния вообще заявили, что имя Ассанжа ошибочно попало в материалы, направленные в суд.

По данным "The Wall Street Journal", Министерсто юстиции США готовится предъявить Ассанжу обвинения в шпионаже.

Вероятно, речь идет о сливе через WikiLeaks информации из дипломатических каналов и военных документов в 2010 году.

Специальный советник Роберт С. Мюллер также предполагал, что взломанные российскими хакерами письма из почты Демократического национального комитета и главы тогдашней кампании Хиллари Клинтон Джона Д. Подеста передали WikiLeaks.

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне.