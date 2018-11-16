21 листопада День Гідності та Свободи у столиці відзначать квестами, виставками та змаганнями з вогневої підготовки.

Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

Так, 15 до 27 листопада у Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих організують виставку літератури "Наш дух не зламати, свободу не вбити".

17-25 листопада на Майдані Незалежності проходитиме інформаційно-виставковий захід "Боротьба за віру", а 18 листопада – 14 січня – інформаційно-виставковий проект до Дня Гідності та Свободи.

18 листопада у Київському палаці дітей та юнацтва проведуть квест "Україна – країна нескорених".

19-23 листопада проведуть єдиний для всіх структурних підрозділів Київської адміністрації та райадміністрацій День інформування населення, трудових колективів, підприємств, установ та організацій, присвячений Дню Гідності та Свободи.

19-30 листопада відбудеться фотовиставка "Майдан – фортеця духу" у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця".

21 листопада у рамках проведення акції "Пам’ятаємо" проведуть студентську ходу до Дня Гідності та Свободи, покладуть квіти та запалять лампадки на Алеї Героїв Небесної Сотні.

У в Міській спеціалізованій молодіжній бібліотеці "Молода гвардія" цього дня проведуть зустріч-бесіду "Осінь, що змінила країну", а 21-30 листопада – виставку матеріалів "Євромайдан. Як це було?".

Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання проведе 21 листопада міський квест, присвячений Дню Гідності та Свободи.

До 9 грудня у Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" триватиме виставка живопису "Ідентичність, перервана" художниці Ольги Родняк (США).

21-30 листопада триватиме виставка "До Дня Гідності та Свободи" у читальному залі Державного архіву м. Києва.

Крім того, у листопаді у закладах освіти організують фотовиставки "Блокпост пам’яті", проведуть тематичні уроки, виховні години, бесіди, просвітницькі заходи, творчі проекти тощо. Також у школах відбудуться зустрічі учнівської молоді з учасниками подій Революції Гідності.

Серед закладів освіти Києва у цей період триватиме ІІІ міський етап військово-спортивних змагань із вогневої підготовки "Снайпер столиці – 2018".

"Це щорічні змагання, започатковані ще у 2005 з метою військово-патріотичного виховання, популяризації серед учнів спортивно-технічних і прикладних видів спорту. Організатори зазначають, що проведення таких змагань є одним із важливих та необхідних етапів у підготовці до майбутньої служби в Збройних Силах України, Національної гвардії України та інших силових структурах", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що а час підготовки та проведення заходів можливе перекриття руху транспорту.