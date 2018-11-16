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В Киеве День Достоинства отметят ученическими соревнованиями "Снайпер столицы"

Пятница, 16 ноября 2018, 08:29

21 ноября День Достоинства и Свободы в столице отметят квестами, выставками и соревнованиями по огневой подготовке.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

В частности среди учебных заведений Киева в этот период состоится III городской этап военно-спортивных соревнований по огневой подготовке "Снайпер столицы – 2018".

"Это ежегодные соревнования, основанные еще в 2005 с целью военно-патриотического воспитания, популяризации среди учащихся спортивно-технических и прикладных видов спорта. Организаторы отмечают, что проведение таких соревнований является одним из важных и необходимых этапов в подготовке к будущей службе в Вооруженных Силах, Национальной гвардии и других силовых структурах", - говорится в сообщении.

17-25 ноября на Майдане Независимости пройдет информационно-выставочное мероприятие "Борьба за веру", а 18 ноября – 14 января – информационно-выставочный проект ко Дню Достоинства и Свободы.

18 ноября в Киевском дворце детей и юношества проведут квест "Украина – страна непокоренных".

19-23 ноября проведут единый для всех структурных подразделений Киевской администрации и райадминистраций День информирования населения, трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций, посвященный Дню Достоинства и Свободы.

19-30 ноября состоится фотовыставка "Майдан – крепость духа" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

21 ноября в рамках проведения акции "Помним" проведут студенческую ходу ко Дню Достоинства и Свободы, возложат цветы и зажгут лампадки на Аллее Героев Небесной Сотни.

В Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" в этот день проведут встречу-беседу "Осень, которая изменила страну", а 21-30 ноября – выставка материалов "Евромайдан. Как это было?".

Киевский центр детско-юношеского туризма, краеведения и военно-патриотического воспитания проведет 21 ноября городской квест, посвященный Дню Достоинства и Свободы.

До 9 декабря в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" будет проходить выставка живописи "Идентичность, прерванная" художницы Ольги Родняк (США).

21-30 ноября пройдет выставка "Ко Дню Достоинства и Свободы" в читальном зале Государственного архива Киева.

Кроме того, в ноябре в учебных заведениях организуют фотовыставки "Блокпост памяти", проведут тематические уроки, воспитательные часы, беседы, просветительские мероприятия, творческие проекты. Также в школах состоятся встречи учащейся молодежи с участниками событий Революции Достоинства.

Отмечается, что на время подготовки и проведения мероприятий возможно перекрытие движения транспорта.

Украинская правда

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Темы: МайданисторияКиев
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