21 ноября День Достоинства и Свободы в столице отметят квестами, выставками и соревнованиями по огневой подготовке.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

Так, с 15 до 27 ноября в Публичной библиотеке им. Леси Украинский для взрослых организуют выставку литературы "Наш дух не сломить, свободу не убить".

17-25 ноября на Майдане Независимости пройдет информационно-выставочное мероприятие "Борьба за веру", а 18 ноября – 14 января – информационно-выставочный проект ко Дню Достоинства и Свободы.

18 ноября в Киевском дворце детей и юношества проведут квест "Украина – страна непокоренных".

19-23 ноября проведут единый для всех структурных подразделений Киевской администрации и райадминистраций День информирования населения, трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций, посвященный Дню Достоинства и Свободы.

19-30 ноября состоится фотовыставка "Майдан – крепость духа" в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

21 ноября в рамках проведения акции "Помним" проведут студенческую ходу ко Дню Достоинства и Свободы, возложат цветы и зажгут лампадки на Аллее Героев Небесной Сотни.