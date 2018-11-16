У Смілі триває підключення тепла – Зубко

186 переглядів
П'ятниця, 16 листопада 2018, 09:42

Роботи з запуску теплопостачання у Смілі відновлено з 07.30 ранку п’ятниці, 16 листопада.

Про це повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко у Facebook.

"У робочому режимі по подачі теплоносія працює 9 котелень. Підключено газопостачання на 15 котелень (з 20), які забезпечують теплом 8 дитсадків, 9 шкіл, 3 лікарні та 77 житлових будинків зі 152", – поінформував він.

"Тепло подано в 4 дитсадки, 5 шкіл, 3 лікарні та 47 житлових будинків", – додав Зубко.

Про хід підключення інших 5 котелень і вихід на робочий температурний режим він поінформує додатково.

Теми: опалення Черкаська область
powered by lun.ua
По темі
Замерзаюча Сміла: для увімкнення опалення місту позичать 25 мільйонів 15 листопада 2018, 18:16
Кабмін пом'якшив вимоги до постачання газу для опалення — Нафтогаз 15 листопада 2018, 14:09
У Харкові почалися проблеми з опаленням і водою 14 листопада 2018, 15:43
Усі новини
Головні новини
У РФ погрожують закрити Азовське море для українських суден
Комітет Генасамблеї ООН прийняв нову резолюцію щодо Криму
Штаб показав наслідки нічного обстрілу бойовиками селища на Донеччині
Обвинувачений в держзраді кримський екс-депутат в суді запевняє, що невинний
Усі новини
Освіта

Чому дитсадок краще за виховання вдома

репортаж

Які таємниці приховує Одеська Опера