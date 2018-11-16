У Смілі триває підключення тепла – Зубко

Роботи з запуску теплопостачання у Смілі відновлено з 07.30 ранку п’ятниці, 16 листопада.

Про це повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко у Facebook.

"У робочому режимі по подачі теплоносія працює 9 котелень. Підключено газопостачання на 15 котелень (з 20), які забезпечують теплом 8 дитсадків, 9 шкіл, 3 лікарні та 77 житлових будинків зі 152", – поінформував він.

"Тепло подано в 4 дитсадки, 5 шкіл, 3 лікарні та 47 житлових будинків", – додав Зубко.

Про хід підключення інших 5 котелень і вихід на робочий температурний режим він поінформує додатково.