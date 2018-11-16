В Смеле продолжается подключение тепла – Зубко

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Пятница, 16 ноября 2018, 09:42

Работы по запуску теплоснабжения в Смеле восстановлены с 07.30 утра пятницы, 16 ноября.

Об этом сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко в Facebook.

"В рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных. Подключено газоснабжение 15 котельных (из 20), которые обеспечивают теплом 8 детсадов, 9 школ, 3 больницы и 77 жилых домов с 152", – сообщил он.

"Тепло подано в 4 детсада, 5 школ, 3 больницы и 47 жилых домов", – добавил Зубко.

О ходе подключения других 5 котельных и выходе на рабочий температурный режим он проинформирует дополнительно.

Темы: отопление Черкасская область
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