В Смеле продолжается подключение тепла – Зубко
Пятница, 16 ноября 2018, 08:42
Работы по запуску теплоснабжения в Смеле восстановлены с 07.30 утра пятницы, 16 ноября.
Об этом сообщил министр регионального развития Геннадий Зубко в Facebook.
"В рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных. Подключено газоснабжение 15 котельных (из 20), которые обеспечивают теплом 8 детсадов, 9 школ, 3 больницы и 77 жилых домов с 152", – сообщил он.
"Тепло подано в 4 детсада, 5 школ, 3 больницы и 47 жилых домов", – добавил Зубко.
О ходе подключения других 5 котельных и выходе на рабочий температурный режим он проинформирует дополнительно.