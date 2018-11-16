Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ, Сербія, Білорусь і ще 23 країни голосували проти нової кримської резолюції ООН

П'ятниця, 16 листопада 2018, 08:55

Росія, Білорусь, Сербія та ще 23 країни проголосували проти оновленого проекту резолюції "Ситуація із правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)", ухваленого напередодні на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН

Про це повідомила Місія України при ООН у своєму Twitter.

Всього проект резолюції схвалили 67 країн. 82 утрималися. Проти проголосували 26, пише "Європейська правда".

Зокрема, проти голосували Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.

Після голосування в комітеті проект розгляне Генеральна асамблея ООН. Голосування очікується в грудні цього року.

У схваленому напередодні проекті резолюції, зокрема, вперше перелічені імена українських політичних бранців Кремля.

У резолюції йдеться, що з 2014 року російська влада застосовує тортури, вибиваючи неправдиві свідчення у політично мотивованих справах, а також здійснює незаконні затримання та арешти громадян України.

У документі міститься вимога до міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН позначати в офіційних документах український півострів лише як "Автономна Республіка Крим та місто Севастополь (Україна), які є тимчасово окупованими Російською Федерацією".

Детальніше про ухвалене в ООН рішення читайте у статті заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці: "Боротьба за Крим та в’язнів: п’ять основних фактів про нову кримську резолюцію в ООН".

Теми: КриманексіяООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Крим
У Криму безпілотник пошкодив 4 адмінбудівлі – окупаційна "влада"
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: