РФ, Сербія, Білорусь і ще 23 країни голосували проти нової кримської резолюції ООН

Росія, Білорусь, Сербія та ще 23 країни проголосували проти оновленого проекту резолюції "Ситуація із правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)", ухваленого напередодні на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН

Про це повідомила Місія України при ООН у своєму Twitter.

Всього проект резолюції схвалили 67 країн. 82 утрималися. Проти проголосували 26, пише "Європейська правда".

Зокрема, проти голосували Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.

Після голосування в комітеті проект розгляне Генеральна асамблея ООН. Голосування очікується в грудні цього року.

У схваленому напередодні проекті резолюції, зокрема, вперше перелічені імена українських політичних бранців Кремля.

У резолюції йдеться, що з 2014 року російська влада застосовує тортури, вибиваючи неправдиві свідчення у політично мотивованих справах, а також здійснює незаконні затримання та арешти громадян України.

У документі міститься вимога до міжнародних організацій та спеціалізованих установ ООН позначати в офіційних документах український півострів лише як "Автономна Республіка Крим та місто Севастополь (Україна), які є тимчасово окупованими Російською Федерацією".

Детальніше про ухвалене в ООН рішення читайте у статті заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці: "Боротьба за Крим та в’язнів: п’ять основних фактів про нову кримську резолюцію в ООН".