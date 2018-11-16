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РФ, Сербия, Беларусь и еще 23 страны голосовали против новой крымской резолюции ООН

Пятница, 16 ноября 2018, 08:55

Россия, Беларусь, Сербия и еще 23 страны проголосовали против обновленного проекта резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)", принятого накануне на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщила Миссия Украины при ООН в своем Twitter.

Всего проект резолюции одобрили 67 стран. 82 воздержались. Против проголосовали 26, пишет "Европейская правда".

В частности, против голосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве.

После голосования в комитете проект рассмотрит Генеральная ассамблея ООН. Голосование ожидается в декабре этого года.

В одобренном накануне проекте резолюции, в частности, впервые перечислены имена украинских политических пленников Кремля.

В резолюции говорится, что с 2014 года российские власти применяют пытки, выбивая ложные показания в политически мотивированных делах, а также осуществляют незаконные задержания и аресты граждан Украины.

В документе содержится требование к международным организациям и специализированным учреждениям ООН обозначать в официальных документах украинский полуостров только как "Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией".

Подробнее о принятом в ООН решении читайте в статье заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы: "Борьба за Крым и заключенных: пять основных фактов о новой крымской резолюции в ООН"

Темы: КрыманнексияООН
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