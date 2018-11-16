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Контрабандисти на авто збили начальника прикордонвідділу

П'ятниця, 16 листопада 2018, 09:04

Уночі 16 листопада на Закарпатті контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника, військовослужбовець у важкому стані у комі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Facebook.  

За його словами, уночі під час спільних дій з румунськими прикордонниками останні по той бік кордону затримали двох осіб та 10 пакунків тютюнових виробів. У цей час на українській території тривав пошук решти причетних до оборудки осіб.

Згодом неподалік річки Тиса на ділянці відділу "Ділове" прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі без документів, але з великою сумою коштів.

"У ході первинного з’ясування обставин, опитування затриманого та вилучення коштів на начальника відділу "Ділове" інша невідома особа здійснила наїзд автомобілем марки "Ауді" іноземної реєстрації. У результаті наїзду офіцер-прикордонник отримав важкі травми", - повідомив Слободян.  

 

Постраждалого госпіталізували до реанімації, зробили операцію.

"Стан прикордонника вкрай важкий", - відзначив Слободян.

Автомобіль, яким зловмисник збив прикордонника, затримали. Сам водій з місця втік.

"Його особу попередньо вже встановлено. Спільно зі співробітниками Національної поліції тривають подальші пошукові заходи. Дії водія підпадають під ознаки правопорушення передбаченого ст. ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу"", - написав речник ДПС. 

Він додав, що у зв’язку з такими діями порушників Держприкордонслужба переходить "на посилений варіант охорони державного кордону на ділянці".

"При цьому для збереження життя військовослужбовців персонал відомства в межах чинного законодавства буде застосовувати зброю", - підсумував Слободян.

Українська правда

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Теми: кордонПрикордонна служба
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