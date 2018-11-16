Контрабандисты сбили пограничника. ГПС напомнила: могут стрелять

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Пятница, 16 ноября 2018, 10:04

Ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранном регистрации сбили пограничника, военнослужащий в тяжелом состоянии в коме.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

По его словам, ночью во время совместных действий с румынскими пограничниками последние по ту сторону границы задержали двух человек и 10 пакетов табачных изделий. В это время на украинской территории продолжался поиск остальных причастных к сделке лиц.

Впоследствии недалеко от реки Тиса на участке отдела "Деловое" пограничники задержали мужчину в гидрокостюме без документов, но с большой суммой денег.

"В ходе первичного выяснения обстоятельств, опроса задержанного и изъятия средств на начальника отдела "Деловое" другой неизвестный совершил наезд автомобилем марки "Ауди" иностранной регистрации. В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы", - сообщил Слободян. 

 

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, сделали операцию.

"Состояние пограничника крайне тяжелое", - отметил Слободян.

Автомобиль, которым злоумышленник сбил пограничника, задержали. Сам водитель с места скрылся.

"Его лицо предварительно уже установлено. Совместно с сотрудниками Национальной полиции продолжаются дальнейшие поисковые мероприятия. Действия водителя подпадают под признаки правонарушения предусмотренного ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"", - написал представитель ГПС.

Он добавил, что в связи с такими действиями нарушителей Госпогранслужба переходит "на усиленный вариант охраны государственной границы на участке".

"При этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие", - подытожил Слободян.

Украинская правда
Темы: граница Пограничная служба
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