Е-візи для іноземців подорожчають до 85 доларів

Кабінет міністрів з 1 січня 2019 року розширив підстави для оформлення електронних віз для іноземців при в’їзді в Україну та підняв на них ціну.

Про це 16 листопада повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, уряд схвалив збільшення тарифної ставки консульського збору за оформлення е-Віз з 65 до 85 доларів.

"На додаток до ділової та туристичної мети в’їзду запроваджуються е-Візи для поїздок в Україну з приватною метою, для лікування, провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам ЗМІ", - повідомили у відомстві.

Також уряд скасував оформлення іноземцям туристичних і ділових віз у пунктах пропуску через державний кордон у міжнародних аеропортах "Бориспіль", "Київ" (Жуляни) та "Одеса".

Зазначається, що таким подорожуючим з квітня 2018 року МЗС централізовано оформлює електронні візи.