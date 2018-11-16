Е-визы для иностранцев подорожают до 85 долларов

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Пятница, 16 ноября 2018, 10:44

Кабинет министров с 1 января 2019 года расширил основания для оформления электронных виз для иностранцев при въезде в Украину и поднял цену на э-визы.

Об этом 16 ноября сообщает Правительственный портал.

В частности, правительство одобрило увеличение тарифной ставки консульского сбора за оформление е-виз с 65 до 85 долларов.

"В дополнение к деловой и туристической цели въезда вводятся электронные визы для поездок в Украину с частной целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям СМИ", - сообщили в ведомстве.

Также правительство отменило оформления иностранцам туристических и деловых виз в пунктах пропуска через государственную границу в международных аэропортах "Борисполь", "Киев" (Жуляны) и "Одесса".

Отмечается, что таким путешествующим с апреля 2018 года МИД централизованно оформляет электронные визы.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров визы
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