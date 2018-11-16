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Пробні корпуси для БТРів: сталь "натівська", виробник державний

П'ятниця, 16 листопада 2018, 09:43

Держпідприємство "Київський бронетанковий завод" виготовив експериментальний корпус БТР-3ДА з броньованої сталі виробництва однієї з країн НАТО.

Про це повідомляє державний концерн "Укроборонпром", до складу якого входить це ДП.

Експериментальний корпус, для виготовлення якого було необхідно зварити понад 1800 окремих деталей, з яких майже 1000 – броньованих, найближчим часом буде направлений на полігон для проведення випробувань під контролем Міністерства оборони.

Виробництво експериментального корпуса БТР-3ДА
Виробництво експериментального корпуса БТР-3ДА
ukroboronprom.com.ua

Для цього корпус обстріляють із мінімальних дистанцій із різного озброєння, зокрема, великокаліберного кулемета.

Роботи зі зварювання корпусу на підприємстві провели в рамках виконання завдання з розширення виробництва української бронетехніки.

Поки що корпуси для БТР-3ДА, як і БТР-4, виробляє лише приватне підприємство ПАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод".

"Використання сталі країн-членів НАТО дозволяє значно диверсифікувати постачальників броні та не залежати від одного постачальника", – наголошує "Укроборонпром".

За наявності замовлень з боку силових відомств України, "Київський бронетанковий завод" після успішних випробувань зможе самостійно зварювати корпуси для БТР-3ДА та інших машин на цій базі.

Це "дозволить значно розширити виробництво цієї бойової машини, яка з початком російської агресії довела свою високу ефективність на полі бою", наголошують у концерні.

 

Бронетранспортер БТР-3ДА серійно виробляється на "Київському бронетанковому заводі", що входить до складу ДК "Укроборонпром".

Ця колісна машина оснащена бойовим модулем "Штурм-М" з 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину, кулеметом та автоматичним гранатометом.

Завдяки наведенню озброєння за допомогою сучасного цифрового комплексу з лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, вдається досягти високої точності та кучності на всіх режимах вогню.

Окрім того, БТР-3 оснащений високоточний протитанковим комплексом "Бар‘єр", що здатний знищувати сучасну бронетехніку противника на відстані до 5 км.

Аналогічні роботи з розширення виробництва корпусів для бронетехніки, зокрема для БТР-4, наразі проводяться і на харківських підприємствах "Укроборонпрому". 

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