Пробні корпуси для БТРів: сталь "натівська", виробник державний
Держпідприємство "Київський бронетанковий завод" виготовив експериментальний корпус БТР-3ДА з броньованої сталі виробництва однієї з країн НАТО.
Про це повідомляє державний концерн "Укроборонпром", до складу якого входить це ДП.
Експериментальний корпус, для виготовлення якого було необхідно зварити понад 1800 окремих деталей, з яких майже 1000 – броньованих, найближчим часом буде направлений на полігон для проведення випробувань під контролем Міністерства оборони.
Для цього корпус обстріляють із мінімальних дистанцій із різного озброєння, зокрема, великокаліберного кулемета.
Роботи зі зварювання корпусу на підприємстві провели в рамках виконання завдання з розширення виробництва української бронетехніки.
Поки що корпуси для БТР-3ДА, як і БТР-4, виробляє лише приватне підприємство ПАТ "Лозівський ковальсько-механічний завод".
"Використання сталі країн-членів НАТО дозволяє значно диверсифікувати постачальників броні та не залежати від одного постачальника", – наголошує "Укроборонпром".
За наявності замовлень з боку силових відомств України, "Київський бронетанковий завод" після успішних випробувань зможе самостійно зварювати корпуси для БТР-3ДА та інших машин на цій базі.
Це "дозволить значно розширити виробництво цієї бойової машини, яка з початком російської агресії довела свою високу ефективність на полі бою", наголошують у концерні.
Бронетранспортер БТР-3ДА серійно виробляється на "Київському бронетанковому заводі", що входить до складу ДК "Укроборонпром".
Ця колісна машина оснащена бойовим модулем "Штурм-М" з 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, що має скорострільність у 330 пострілів за хвилину, кулеметом та автоматичним гранатометом.
Завдяки наведенню озброєння за допомогою сучасного цифрового комплексу з лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, вдається досягти високої точності та кучності на всіх режимах вогню.
Окрім того, БТР-3 оснащений високоточний протитанковим комплексом "Бар‘єр", що здатний знищувати сучасну бронетехніку противника на відстані до 5 км.
Аналогічні роботи з розширення виробництва корпусів для бронетехніки, зокрема для БТР-4, наразі проводяться і на харківських підприємствах "Укроборонпрому".