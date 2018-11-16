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Пробные корпуса для БТРов: сталь "натовская", производитель государственный

Пятница, 16 ноября 2018, 09:43

Госпредприятие "Киевский бронетанковый завод" изготовил экспериментальный корпус БТР-3ДА из бронированной стали производства одной из стран НАТО.

Об этом сообщает государственный концерн "Укроборонпром", в состав которого входит это ГП.

Экспериментальный корпус, для изготовления которого было необходимо сварить более 1800 отдельных деталей, из которых почти 1000 – бронированных, в ближайшее время будет направлен на полигон для проведения испытаний под контролем Министерства обороны.

Производство экспериментального корпуса БТР-3ДА
Производство экспериментального корпуса БТР-3ДА
ukroboronprom.com.ua

Для этого корпус обстреляют с минимальных дистанций из различного вооружения, в частности, крупнокалиберного пулемета.

Работы по сварке корпуса на предприятии провели в рамках выполнения задач по расширению производства украинской бронетехники.

Пока корпуса для БТР-3ДА, как и БТР-4, производит лишь частное предприятие ПАО "Лозовской кузнечно-механический завод".

"Использование стали стран НАТО позволяет значительно диверсифицировать поставщиков брони и не зависеть от одного поставщика", – отмечает "Укроборонпром".

При наличии заказов со стороны силовых ведомств Украины, "Киевский бронетанковый завод" после успешных испытаний сможет самостоятельно сваривать корпуса для БТР-3ДА и других машин на этой базе.

Это "позволит значительно расширить производство этой боевой машины, которая с началом российской агрессии доказала свою высокую эффективность на поле боя", отмечают в концерне.

 

Бронетранспортер БТР-3ДА серийно производится на "Киевском бронетанковом заводе", входящая в состав ГК "Укроборонпром".

Эта колесная машина оснащена боевым модулем "Штурм-М" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, пулеметом и автоматическим гранатометом.

Благодаря наведению вооружение с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, удается достичь высокой точности и кучности на всех режимах огня.

Кроме того, БТР-3 оснащен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км.

Аналогичные работы по расширению производства корпусов для бронетехники, в частности для БТР-4, сейчас проводятся и на харьковских предприятиях "Укроборонпрома".

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