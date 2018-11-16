Співлідерку угорців Закарпаття допитала СБУ за промову про "фашистів" в Україні

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П'ятниця, 16 листопада 2018, 11:03

Одну із лідерок угорської громади Закарпаття, ректора угорського інституту в Берегові та депутата обласної ради Ілдіку Орос викликали до СБУ у зв’язку з її виступом минулого місяця в Будапешті.

Про це повідомляє закарпатське видання Mukachevo.net.

Як повідомила Ілдіка Орос, 14 листопада у СБУ з нею провели бесіду щодо її виступу в Будапешті 23 жовтня під час якого вона сказала, що угорців в Україні утискають фашистськими методами.

Видання Karpatalja наводить виступ Ілдіки Орос в Будапешті, куди, за її словами, вона приїхала на запрошення відвідати вшанування жертв Угорської революції 1956 року.

"Комуністично-фашистські сили двадцять першого століття все ще займаються переслідуваннями сьогодні, особливо в Україні. Вони хочуть зробити угорців Закарпаття винними у економічних та політичних потрясіннях, які відбуваються в країні.

В останні роки все частіше для телевізійних каналів стало звичним вводити в оману громадську думку підривними повідомленнями про угорську громаду. Наші історичні пам'ятники, меморіальні дошки руйнують, нашу історію переписують", - заявляла ректор Закарпатського угорського інституті та депутат обласної ради.

Орос зазначила СБУ, що під час виступу вона керувалася лише своїми думками. "Кожен може інтерпретувати їх, як забажає", - сказала вона.

Європейська правда

Теми: Угорщина Закарпаття СБУ скандал
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