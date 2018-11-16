Одну из лидеров венгров Закарпатья допросила СБУ за речь о "фашистах" в Украине

Одну из лидеров венгерской общины Закарпатья, ректора венгерского института в Берегово и депутата областного совета Илдику Орос вызвали в СБУ в связи с ее выступлением в прошлом месяце в Будапеште.

Об этом сообщает закарпатское издание Mukachevo.net.

Как сообщила Илдика Орос, 14 ноября в СБУ с ней провели беседу относительно ее выступления в Будапеште 23 октября во время которого она сказала, что венгров в Украине ущемляют фашистскими методами.

Издание Karpatalja приводит выступление Илдики Орос в Будапеште, куда, по ее словам, она приехала по приглашению посетить чествования памяти жертв Венгерской революции 1956 года.

"Коммунистически-фашистские силы двадцать первого века все еще занимаются преследованиями сегодня, особенно в Украине. Они хотят сделать венгров Закарпатья виновными в экономических и политических потрясениях, которые происходят в стране.

В последние годы все чаще для телевизионных каналов стало привычным вводить в заблуждение общественное мнение подрывными сообщениями о венгерской общине. Наши исторические памятники, мемориальные доски разрушают, нашу историю переписывают", - заявляла ректор Закарпатского венгерского института и депутат областного совета.

Орос отметила СБУ, что во время выступления она руководствовалась лишь своими мыслями. "Каждый может интерпретировать их, как угодно", - сказала она.

Европейская правда