У Києві анонсували навчання, від яких можна отримати переляк

Київська адміністрація попереджає мешканців, що 20 та 21 листопада у місті проведуть масштабні навчання з увімкненням сирени та застосуванням великої кількості рятувальної техніки.

Про це повідомляє прес-служба міської влади.

"20-22 листопада у столиці проходитимуть масштабні командно-штабні навчання рятувальних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період", - йдеться в повідомленні.

Міська влада звертає увагу, що 20 листопада навчання проводитимуть із можливим запуском електросирен в Оболонському районі, а 21 листопада – у Дніпровському та Деснянському районах.

"Закликаємо мешканців міста не панікувати у разі пересування містом великої кількості аварійної-рятувальної техніки (до навчань буде залучено понад 50 одиниць техніки), включення сирени та з розумінням ставитись до можливих незручностей через практичне відпрацювання загальноміських навчань", - йдеться в повідомленні.

20 листопада навчання проходитимуть на територіях ПАТ "Київський вітамінний завод" та Київського палацу дітей та юнацтва у Подільському районі (подолання наслідків несприятливих погодних умов), на пункті пропуску на в'їзді в Київ в Облонському районі (відпрацюють заходи щодо обмеження проїзду містом вантажівок під час снігопаду) та на ПрАТ "Оболонь" (витік аміаку).



21 листопада навчання відбудуться на території Київського інституту водного транспорту, КП "Київшляхміст", заводу "Генератор" та Міської дитячої клінічної лікарні №2 (тут відпрацюють евакуацію населення і ліквідацію сильного підтоплення).

Також у цей день на території ТОВ "Євро-Реконструкція" тренуватимуться долати наслідки прориву тепломережі.

На територіях ПАТ "Київмедпрепарат", дирекції "Автотранспошта" ПАТ "Укрпошта", КП "ШЕУ Святошинського району" та Національного університету харчових технологій відпрацюють практичні заходи під час введення воєнного стану.