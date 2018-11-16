Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві анонсували навчання, від яких можна отримати переляк

П'ятниця, 16 листопада 2018, 10:33

Київська адміністрація попереджає мешканців, що 20 та 21 листопада у місті проведуть масштабні навчання з увімкненням сирени та застосуванням великої кількості рятувальної техніки.

Про це повідомляє прес-служба міської влади. 

"20-22 листопада у столиці проходитимуть масштабні командно-штабні навчання рятувальних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період", - йдеться в повідомленні.

Міська влада звертає увагу, що 20 листопада навчання проводитимуть із можливим запуском електросирен в Оболонському районі, а 21 листопада – у Дніпровському та Деснянському районах. 

"Закликаємо мешканців міста не панікувати у разі пересування містом великої кількості аварійної-рятувальної техніки (до навчань буде залучено понад 50 одиниць техніки), включення сирени та з розумінням ставитись до можливих незручностей через практичне відпрацювання загальноміських навчань", - йдеться в повідомленні. 

20 листопада навчання проходитимуть на територіях ПАТ "Київський вітамінний завод" та Київського палацу дітей та юнацтва у Подільському районі (подолання наслідків несприятливих погодних умов), на пункті пропуску на в'їзді в Київ в Облонському районі (відпрацюють заходи щодо обмеження проїзду містом вантажівок під час снігопаду) та на ПрАТ "Оболонь" (витік аміаку).

21 листопада навчання відбудуться на території Київського інституту водного транспорту, КП "Київшляхміст", заводу "Генератор" та Міської дитячої клінічної лікарні №2 (тут відпрацюють евакуацію населення і ліквідацію сильного підтоплення).

Також у цей день на території ТОВ "Євро-Реконструкція" тренуватимуться долати наслідки прориву тепломережі.

На територіях ПАТ "Київмедпрепарат", дирекції "Автотранспошта" ПАТ "Укрпошта",  КП "ШЕУ Святошинського району" та Національного університету харчових технологій відпрацюють практичні заходи під час введення воєнного стану.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: