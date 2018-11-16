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В Киеве анонсировали учения, от которых можно получить испуг

Пятница, 16 ноября 2018, 10:33

Киевская администрация предупреждает жителей, 20 и 21 ноября в городе проведут масштабные учения с включением сирены и применением большого количества спасательной техники.

Об этом сообщает пресс-служба городской власти.

"20-22 ноября в столице будут проходить масштабные командно-штабные учения спасательных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период", - говорится в сообщении.

Городская власть обращает внимание, что 20 ноября учения будут проводить с возможным запуском электросирен в Оболонском районе, а 21 ноября – в Днепровском и Деснянском районах.

"Призываем жителей города не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийной спасательной техники (к учениям будут привлечены более 50 единиц техники), включения сирены и с пониманием относиться к возможным неудобствам в связи с практической отработкой общегородских учений", - говорится в сообщении.

20 ноября учения будут проходить на территориях ПАО "Киевский витаминный завод" и Киевского дворца детей и юношества в Подольском районе (преодоление последствий

неблагоприятных погодных условий), на пункте пропуска на въезде в Киев в Облонском районе (отработают меры по ограничению проезда по городу грузовиков во время снегопада) и на ЗАО "Оболонь" (утечка аммиака).

21 ноября учения пройдут на территории Киевского института водного транспорта, КП "Київшляхміст", завода "Генератор" и Городской детской клинической больницы №2 (здесь отработают эвакуацию населения и ликвидацию сильного подтопления).

Также в этот день на территории ООО "Евро-Реконструкция" будут тренироваться преодолевать последствия прорыва теплосети.

На территориях ОАО "Киевмедпрепарат", дирекции "Автотранспочта" ПАО "Укрпочта", КП "ДЭУ Святошинского района" и Национального университета пищевых технологий

отработают практические меры при введении военного положения.

Украинская правда
Темы: Киев
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