Листопад одумався: на вихідні очікується покращення погоди

У найближчі вихідні негода в деяких областях України вщухне, у суботу слабкий сніг очікується лише на південному сході, а в неділю – в західних і північних областях.

Таки прогноз Українського гідрометцентру.

17-18 листопада денна температура повітря на півдні й заході буде 1-3 градуси (на Закарпатті навіть 5-7), а в центрі, на сході та півночі – переважно 0-2 градуси. В анексованому Криму вдень очікується 4-6 градусів тепла.

Погода 17 листопада

Прогноз на 18 листопада

За попереднім прогнозом, у понеділок 19 листопада вже на більшій частині України буде або слабкий сніг, або сніг із дощем.

У свою чергу, синоптик Наталя Діденко пише: "Листопад трохи образився, що його постійно обзивають поганим, похмурим, депресивним і всяким таким. Але природа часом розумніша людей і замість дути губи та відповідати злою взаємністю, листопад зробив висновки".

"Вже вихідними в Україні ситуація стабілізується, антициклон із півночі зумовить суху погоду в більшості наших областей", – інформує вона у Facebook.

За словами Діденко, "сьогодні (у п’ятницю) складна погода – у південній частині та на сході, йдуть дощі, мокрий сніг та сильний вітер".

"До завтра негода послабне, але повністю опади не припиняться. І також затримається поривчастий вітер. У неділю крайня північ відчує наближення атмосферного фронту. Може політати сніг у північних районах Житомирщини, Чернігівщини, Київщини, а також Волині та Рівненщини ", – повідомила синоптик.

"Проте все ж вихідними в більшості областей України опади малоймовірні. Температура повітря особливо не зміниться, вночі 0, -5 градусів, вдень 0+5 градусів", – зазначила вона.

У Києві 17 листопада буде сухо, 18 листопада збільшиться хмарність, на півночі Київщини можливий невеликий сніг, мокрий сніг, інформує Діденко.

Температура повітря в столиці вночі -2-5 градусів, вдень 0+2 градуси.

"Впродовж 20, 21 та 22 листопада внаслідок переміщення циклону з районів Середземномор`я погода в Україні ускладниться. Пройдуть опади, спочатку мокрий сніг та дощ, потім через потепління лише дощ. Опади та вітер можуть бути сильними", – попереджає Діденко.

"Така можлива несприятлива погода відчувається нашим організмом часто заздалегідь. Тому завтра-післязавтра, відносно комфортними вихідними, подихайте свіжим повітрям, добре відпочиньте, щоб у середині тижня, шукаючи спазмалгон чи щось подібне, із хусткою на голові, було що приємне згадувати", – порадила вона.