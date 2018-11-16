Ноябрь одумался: на выходные ожидается улучшение погоды

В ближайшие выходные ненастье в некоторых областях Украины утихнет, в субботу небольшой снег ожидается на юго-востоке, а в воскресенье – в западных и северных областях.

Такой прогноз Украинского гидрометцентра.

17-18 ноября дневная температура воздуха на юге и западе будет 1-3 градуса (на Закарпатье даже 5-7), а в центре, на востоке и севере – преимущественно 0-2 градуса. В аннексированном Крыму днем ​​ожидается 4-6 градусов тепла.

Погода 17 ноября

Прогноз погоды на 18 ноября

По предварительному прогнозу, в понедельник 19 ноября уже на большей части Украины будет либо слабый снег, либо снег с дождем.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко пишет: "Ноябрь немного обиделся, что его постоянно обзывают плохим, мрачным, депрессивным и всяким таким. Но природа порой умнее людей и вместо надувать губы и отвечать злой взаимностью, ноябрь сделал выводы".

"Уже в выходные в Украине ситуация стабилизируется, антициклон с севера приведет сухую погоду в большинство наших областей", – информирует она в Facebook.

По словам Диденко, "сегодня (в пятницу) сложная погода – в южной части и на востоке, идут дожди, мокрый снег и сильный ветер".

"До завтра ненастье ослабнет, но полностью осадки не прекратятся. И также задержится порывистый ветер. В воскресенье крайний север почувствует приближение атмосферного фронта. Может полетать снег в северных районах Житомирской, Черниговской, Киевской, а также Волынской и Ровенской областей", – сообщила синоптик.

"Однако все же в выходные в большинстве областей Украины осадки маловероятны. Температура воздуха особо не изменится, ночью 0, -5 градусов, днем ​​0+5 градусов", – отметила она.

В Киеве 17 ноября будет сухо, 18 ноября увеличится облачность, на севере Киевской области возможен небольшой снег, мокрый снег, информирует Диденко.

Температура воздуха в столице ночью -2-5 градусов, днем ​​0+2 градуса.

"На протяжении 20, 21 и 22 ноября в результате перемещения циклона из районов Средиземноморья погода в Украине усложнится. Пройдут осадки, сначала мокрый снег и дождь, потом из-за потепления только дождь. Осадки и ветер могут быть сильными", – предупреждает Диденко.

"Такая возможная неблагоприятная погода ощущается нашим организмом часто заранее. Поэтому завтра-послезавтра, в относительно комфортные выходные, подышите свежим воздухом, хорошо отдохните, чтобы в середине недели, ища спазмалгон или что-то подобное, с платком на голове, было что приятное вспоминать", – посоветовала она.