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Мінкульт просить забрати майно Почаївської лаври з рук УПЦ МП

П'ятниця, 16 листопада 2018, 11:40

Прокуратура Тернопільської області контролює хід розслідування щодо майна Почаївської лаври.

Про це повідомляє 16 листопада прес-служба відомства.

Там підтверджують, що слідче управління Національної поліції Тернопільщини проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій державного реєстратора, який закріпив право користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври за УПЦ Московського патріархату

Водночас, у прокуратурі зазначають: представник Міністерства культури, права та інтереси якого порушено, оскаржив до Міністерства юстиції зазначені дії державного реєстратора.

Мінкульт вимагає скасувати рішення про державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври та притягнути реєстратора до відповідальності.

"Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області, яка контролює хід розслідування у цьому кримінальному провадженні", – йдеться в повідомленні.

На початку листопада з'явилася інформація, що Почаївську Свято-Успенську лавру в Тернопільській області незаконно передали в користування УПЦ МП.

Депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця заявив, що державний реєстратор Андрій Яремко 27 вересня 2018 року виконав рішення Віктора Януковича від 2003 року (тоді займав посаду прем’єра) і передав у користування релігійній юридичній організації Свято-Успенська Почаївська Лавра (яка відносить себе до УПЦ МП) до 2052 року шість об'єктів Почаївської лаври.

Українська правда

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Теми: церквапрокуратура
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