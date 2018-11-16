Прокуратура Тернопольской области контролирует ход расследования в отношении имущества Почаевской лавры.

Об этом сообщает 16 ноября пресс-служба ведомства.

Там подтверждают, что следственное управление Национальной полиции Тернопольщины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который закрепил право пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за УПЦ Московского патриархата

В то же время, в прокуратуре отмечают: представитель Министерства культуры, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерство юстиции указанные действия государственного регистратора.

Минкульт требует отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.

"Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, которая контролирует ход расследования в этом уголовном производстве", – говорится в сообщении.