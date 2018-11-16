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Минкульт просит забрать имущество Почаевской лавры из рук УПЦ МП

Пятница, 16 ноября 2018, 11:40

Прокуратура Тернопольской области контролирует ход расследования в отношении имущества Почаевской лавры.

Об этом сообщает 16 ноября пресс-служба ведомства.

Там подтверждают, что следственное управление Национальной полиции Тернопольщины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту неправомерных действий государственного регистратора, который закрепил право пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры за УПЦ Московского патриархата

В то же время, в прокуратуре отмечают: представитель Министерства культуры, права и интересы которого нарушены, обжаловал в Министерство юстиции указанные действия государственного регистратора.

Минкульт требует отменить решение о государственной регистрации права пользования недвижимым имуществом комплекса Почаевской лавры и привлечь регистратора к ответственности.

"Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, которая контролирует ход расследования в этом уголовном производстве", – говорится в сообщении.

В начале ноября появилась информация, что Почаевскую Свято-Успенскую лавру в Тернопольской области незаконно передали в пользование УПЦ МП.

Депутат Почаевской городского совета Тарас Паляница заявил, что государственный регистратор Андрей Яремко 27 сентября 2018 года выполнил решение Виктора Януковича от 2003 года (тогда занимал пост премьера) и передал в пользование религиозной юридической организации Свято-Успенская Почаевская Лавра (которая относит себя к УПЦ МП) до 2052 года шесть объектов Почаевской лавры.

Украинская правда
Темы: церковьпрокуратура
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