Голова будінспекції Херсонщини прогорів на хабарі

Керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області затримали за вимагання хабара.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Сьогодні ГПУ разом з К СБУ на гарячому затримано керівника ДАБІ Херсонської області, його спільників – головного інспектора і керівника приватного підприємства, які вимагали і отримали 4500 доларів за погодження документації", - написав він.

Генпрокурор запевнив, що кожна заява про вимагання хабара чиновниками ДАБІ "буде жорстко відпрацьовуватися".

Згідно з сайтом ДАБІ, директором управління Держархбудінспекції у Херсонській області є Сергій Циклінський.