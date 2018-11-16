Голова будінспекції Херсонщини прогорів на хабарі

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П'ятниця, 16 листопада 2018, 12:48

Керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області затримали за вимагання хабара.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Сьогодні ГПУ разом з К СБУ на гарячому затримано керівника ДАБІ Херсонської області, його спільників – головного інспектора і керівника приватного підприємства, які вимагали і отримали 4500 доларів за погодження документації", - написав він.

Генпрокурор запевнив, що кожна заява про вимагання хабара чиновниками ДАБІ "буде жорстко відпрацьовуватися".

Згідно з сайтом ДАБІ, директором управління Держархбудінспекції у Херсонській області є Сергій Циклінський. 

Українська правда
Теми: Херсонська область будівництво хабар
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