Руководитель стройинспекции Херсонщины прогорел на взятке

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Пятница, 16 ноября 2018, 12:48

Руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции в Херсонской области задержали за вымогательство взятки.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Сегодня ГПУ вместе с К СБУ на горячем задержан руководитель ГАСК Херсонской области, его сообщники – главный инспектор и руководитель частного предприятия, которые требовали и получили 4500 долларов за согласование документации", - написал он.

Генпрокурор заверил, что каждое заявление о вымогательстве взятки чиновниками ГАСИ "будет жестко отрабатываться".

Согласно сайту ГАСИ, директором управления Госархстройинспекции в Херсонской области является Сергей Циклинский.

Украинская правда
Темы: Херсонская область строительство взятка
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