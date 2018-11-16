Руководитель стройинспекции Херсонщины прогорел на взятке

Руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции в Херсонской области задержали за вымогательство взятки.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Сегодня ГПУ вместе с К СБУ на горячем задержан руководитель ГАСК Херсонской области, его сообщники – главный инспектор и руководитель частного предприятия, которые требовали и получили 4500 долларов за согласование документации", - написал он.

Генпрокурор заверил, что каждое заявление о вымогательстве взятки чиновниками ГАСИ "будет жестко отрабатываться".

Согласно сайту ГАСИ, директором управления Госархстройинспекции в Херсонской области является Сергей Циклинский.