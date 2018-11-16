В’єтнамець намагався провезти через український кордон радіоактивний годинник

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П'ятниця, 16 листопада 2018, 13:03

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники вилучили у громадянина В’єтнаму старовинний годинник, який виявився радіоактивним.

Про це 16 листопада повідомляє Державна прикордонна служба.

Зазначається, що подія трапилася у четвер під час оформлення рейсу до Туреччини.

 

"На одного з пасажирів відбулось спрацювання стаціонарного комплексу "Янтар", за допомогою якого відслідковується переміщенням радіоактивних матеріалів", - повідомили у відомстві.

Прилад зреагував на старовинний годинник, який віз з собою з України громадянин В’єтнаму.

Іноземець заявив, що годинник нібито придбав у Києві та планував подарувати батькові. 

 

Наразі прикордонники вилучили радіоактивний годинник.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба аеропорт
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