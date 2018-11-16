В’єтнамець намагався провезти через український кордон радіоактивний годинник
П'ятниця, 16 листопада 2018, 12:03
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники вилучили у громадянина В’єтнаму старовинний годинник, який виявився радіоактивним.
Про це 16 листопада повідомляє Державна прикордонна служба.
Зазначається, що подія трапилася у четвер під час оформлення рейсу до Туреччини.
"На одного з пасажирів відбулось спрацювання стаціонарного комплексу "Янтар", за допомогою якого відслідковується переміщенням радіоактивних матеріалів", - повідомили у відомстві.
Прилад зреагував на старовинний годинник, який віз з собою з України громадянин В’єтнаму.
Іноземець заявив, що годинник нібито придбав у Києві та планував подарувати батькові.
Наразі прикордонники вилучили радіоактивний годинник.
Українська правда