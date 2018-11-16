Вьетнамец пытался провезти через украинскую границу радиоактивные часы

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Пятница, 16 ноября 2018, 13:03

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники изъяли у гражданина Вьетнама старинные часы, которые оказались радиоактивными.

Об этом 16 ноября сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что происшествие случилось в четверг во время оформления рейса в Турцию.

 

"На одного из пассажиров состоялось срабатывание стационарного комплекса "Янтарь", с помощью которого отслеживается перемещение радиоактивных материалов", - сообщили в ведомстве.

Прибор среагировал на старинные часы, которые вез с собой из Украины гражданин Вьетнама.

Иностранец заявил, что часы якобы приобрел в Киеве и планировал подарить отцу.

 

Сейчас пограничники изъяли радиоактивный "подарок". 

Украинская правда
Темы: Пограничная служба аэропорт
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