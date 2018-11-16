Вьетнамец пытался провезти через украинскую границу радиоактивные часы
Пятница, 16 ноября 2018, 12:03
В международном аэропорту "Борисполь" пограничники изъяли у гражданина Вьетнама старинные часы, которые оказались радиоактивными.
Об этом 16 ноября сообщает Государственная пограничная служба.
Отмечается, что происшествие случилось в четверг во время оформления рейса в Турцию.
"На одного из пассажиров состоялось срабатывание стационарного комплекса "Янтарь", с помощью которого отслеживается перемещение радиоактивных материалов", - сообщили в ведомстве.
Прибор среагировал на старинные часы, которые вез с собой из Украины гражданин Вьетнама.
Иностранец заявил, что часы якобы приобрел в Киеве и планировал подарить отцу.
Сейчас пограничники изъяли радиоактивный "подарок".
Украинская правда