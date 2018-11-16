МЗС Росії запустило флешмоб про неонацизм в Україні

Міністерство закордонних справ Росії запустило флешмоб, в якому пропонує поширювати інформацію про прояви ксенофобії і неонацизму в Україні.

Про це у п'ятницю повідомляє МЗС РФ на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві заявляють, що "після державного перевороту в 2014 році націоналізм, неприкрита ксенофобія і неонацизм міцно увійшли в політичний мейнстрім України".

"Неонацистські угруповання "Правий сектор", "Національний корпус", і "Свобода" не соромляться використовувати нацистську атрибутику, марширувати колонами українськими містами з расистськими гаслами", - йдеться у повідомленні.

"Давайте допоможемо київському режиму поглянути правді в очі і почнемо відзначати хештегом #ИхТамНет свідоцтва прояву ксенофобії і неонацизму", - заявили в МЗС РФ.

Як відомо, 14 жовтня 2018 року марш націоналістів у центрі Києва зібрав більше 10 тисяч учасників.

В поліції повідомили, що марш від парку імені Тараса Шевченка до Європейської площі пройшов спокійно.

У 2014 році президент РФ Володимир Путін заявив, що росіяни, які воюють на Донбасі, не є найманцями, так як вони, нібито, не отримують грошей.

Після цього виразом "ихтамнет" підкреслюють позицію російської влади, яка не хоче визнавати присутність своїх військових на окупованій території Донбасу.