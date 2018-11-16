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МИД России запустил флешмоб о неонацизме в Украине

Пятница, 16 ноября 2018, 12:33

Министерство иностранных дел России запустило флешмоб, в котором предлагает распространять информацию о проявлениях ксенофобии и неонацизма в Украине.

Об этом в пятницу сообщает МИД РФ на своей странице в Facebook.

В ведомстве заявляют, что "после государственного переворота в 2014 году национализм, неприкрытая ксенофобия и неонацизм прочно вошли в политический мейнстрим Украины".

"Неонацистские группировки "Правый сектор", "Национальный корпус", и "Свобода" не стесняются использовать нацистскую атрибутику, маршировать колоннами украинским городам с расистскими лозунгами", - говорится в сообщении.

"Давайте поможем киевскому режиму взглянуть правде в глаза и начнем отмечать хэштегом #ИхТамНет свидетельства проявления ксенофобии и неонацизма", - заявили в МИД РФ.

Как известно, 14 октября 2018 марш националистов в центре Киева собрал более 10 тысяч участников.

В полиции сообщили, что марш от парка имени Тараса Шевченко до Европейской площади прошел спокойно.

В 2014 году президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне, воюющих на Донбассе, не являются наемниками, так как они, якобы, не получают денег.

После этого выражением "ихтамнет" подчеркивают позицию российских властей, которые не хотят признавать присутствие своих военных на оккупированной территории Донбасса.

Украинская правда
Темы: Росcиянационалистыпропаганда
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