Главу кваліфікаційної комісії суддів облили зеленкою
Невідомі облили зеленкою голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова.
Про це повідомляє сайт "Судово-юридичної газети".
Відзначається, що 16 листопада близько 13:00 на виході з готелю Hilton у Києві, де проходить VII Судовий форум, невідомі напали на Козьякова.
Один з нападників хлюпнув в обличчя голові комісії зеленкою, а інший хлюпнув зеленкою на одяг. Після цього нападники втекли.
Відзначається, що на місці події знаходиться поліція.