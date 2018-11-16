Главу кваліфікаційної комісії суддів облили зеленкою

Невідомі облили зеленкою голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова.

Про це повідомляє сайт "Судово-юридичної газети".

Відзначається, що 16 листопада близько 13:00 на виході з готелю Hilton у Києві, де проходить VII Судовий форум, невідомі напали на Козьякова.

Один з нападників хлюпнув в обличчя голові комісії зеленкою, а інший хлюпнув зеленкою на одяг. Після цього нападники втекли.

Відзначається, що на місці події знаходиться поліція.