Главу кваліфікаційної комісії суддів облили зеленкою

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П'ятниця, 16 листопада 2018, 14:47

Невідомі облили зеленкою голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова.

Про це повідомляє сайт "Судово-юридичної газети".

Відзначається, що 16 листопада близько 13:00 на виході з готелю Hilton у Києві, де проходить VII Судовий форум, невідомі напали на Козьякова.

Один з нападників хлюпнув в обличчя голові комісії зеленкою, а інший хлюпнув зеленкою на одяг. Після цього нападники втекли.

Відзначається, що на місці події знаходиться поліція.

Українська правда
Теми: суд Київ
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