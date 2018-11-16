Главу кваліфікаційної комісії суддів облили зеленкою

Невідомі облили зеленкою голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова.

Про це повідомляє сайт "Судово-юридичної газети".

Відзначається, що 16 листопада близько 13:00 на виході з готелю Hilton у Києві, де проходить VII Судовий форум, невідомі напали на Козьякова.

Один з нападників хлюпнув в обличчя голові комісії зеленкою, а інший хлюпнув зеленкою на одяг. Після цього нападники втекли.

У ВККС, у свою чергу, заявили, що пов’язують цей інцидент із "активною роботою колективу комісії та особистою позицією голови ВККС" щодо конкурсних відборів та обов’язкового оцінювання суддів всіх судів країни.

Наразі цю версію перевіряє Національна поліція, ведуться слідчі дії.

У комісії повідомляють, що стан Козьякова характеризується як задовільний. Комісія продовжує здійснювати повноваження у звичайному режимі.