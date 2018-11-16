Главу квалификационной комиссии судей облили зеленкой
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Пятница, 16 ноября 2018, 14:47
Неизвестные облили зеленкой председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова.
Об этом сообщает сайт "Судебно-юридической газеты".
Отмечается, что 16 ноября около 13:00 на выходе из отеля Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, неизвестные напали на Козьякова.
Один из нападавших плеснул в лицо главе комиссии зеленкой, а другой плеснул зеленкой на одежду. После этого нападавшие скрылись.
Отмечается, что на месте происшествия находится полиция.