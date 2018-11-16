Главу квалификационной комиссии судей облили зеленкой

Неизвестные облили зеленкой председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова.

Об этом сообщает сайт "Судебно-юридической газеты".

Отмечается, что 16 ноября около 13:00 на выходе из отеля Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, неизвестные напали на Козьякова.

Один из нападавших плеснул в лицо главе комиссии зеленкой, а другой плеснул зеленкой на одежду. После этого нападавшие скрылись.

В ВККС, в свою очередь, заявили, что связывают этот инцидент с "активной работой коллектива комиссии и личной позицией председателя ВККС" по конкурсных отборах и обязательному оцениванию судей всех судов страны.

Сейчас эту версию проверяет Национальная полиция, ведутся следственные действия.

В комиссии сообщают, что состояние Козьякова характеризуется как удовлетворительное. Комиссия продолжает осуществлять полномочия в обычном режиме.