Сину прем'єра Чехії загрожує заборона на в'їзд до України й штраф

Синові прем'єр-міністра Чехії Андрею Бабішу-молодшому загрожує заборона на в'їзд до України та штраф за незаконний перетин кордону.

Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, пише "Крим.Реалії".

Напередодні міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек заявив, що має намір обговорити з чиновниками України та Росії тему перебування Бабіша в окупованому Криму.

"Українська сторона ще зі мною не розмовляла, і я сам хочу отримати матеріали", - сказав він.

У четвер Сенат Чехії закликва прем’єр-міністра Андрея Бабіша піти у відставку через скандал довкола сина прем'єр-міністра, який заявив, що восени минулого року батько розпорядився насильно вивезти його в Крим, щоб сховати від корупційного розслідування.

Бабіш-молодший разом із батьком та кількома іншими членами родини фігурують у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

Прем’єр-міністр відмежувався від скандалу і заявив, що "Гніздо лелеки" під час прохання про отримання гранту належало його дітям. Він запевнив, що син страждає на шизофренію, і сказав, що ніколи не піде у відставку добровільно.

Бабіш-молодший перебуває у Швейцарії зі своєю матір'ю, повідлоямє "Європейська правда".

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