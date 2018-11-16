Сыну премьера Чехии грозит запрет на въезд в Украину и штраф

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Пятница, 16 ноября 2018, 15:01

Сыну премьер-министра Чехии Андрею Бабишу-младшему грозит запрет на въезд в Украину и штраф за незаконное пересечение границы.

Об этом заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет "Крым.Реалии".

Накануне министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что намерен обсудить с чиновниками Украины и России тему пребывания Бабиша в оккупированном Крыму.

"Украинская сторона еще со мной не разговаривала, и я сам хочу получить материалы", - сказал он.

В четверг Сенат Чехии призвал премьер-министра Андрея Бабиша уйти в отставку из-за скандала вокруг сына премьера, который заявил, что осенью прошлого года отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" о махинациях со средствами ЕС.

 

Премьер-министр отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" во время просьбы о получении гранта принадлежало его детям. Он заверил, что сын страдает шизофренией, и сказал, что никогда не уйдет в отставку добровольно.

Бабиш-младший находится в Швейцарии со своей матерью, сообщает "Европейская правда"

Читайте также "Крым, АЭС и сын премьера: как коррупция и доверие к россиянам ведут к смене правительства Чехии".

Темы: Чехия Крым Пограничная служба
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