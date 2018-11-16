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Глави МЗС країн ЄС вперше обговорять питання мілітаризації Азовського моря

П'ятниця, 16 листопада 2018, 16:06

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 19 листопада в Брюсселі вперше обговорять питання мілітаризації Азовського моря.

Про це повідомляє Euractiv.

За словами одного з дипломатів, українське питання було поставлено на порядок денний за наполяганням Польщі, але він додав, що насправді Варшава "проштовхнула його у відкриті двері".

Міністри також обговорять ситуацію із виборами на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які раніше офіційно засудили ЄС та США. У цьому питанні очікується додавання нових осіб до існуючого списку санкцій.

Друге питання - це блокада Азовського моря, яка має економічний вплив на Україну, сказав дипломат, додавши, що він чув про блокування 200 українських кораблів, згадавши про порти Маріуполя та Бердянська.

Українське питання включене до порядку денного засідання міністрів, опублікованого на сайті Ради ЄС.

Посол України в ЄС Микола Точицький раніше заявляв, що очікує "потужні дії ЄСпісля так званих "виборів" на окупованому Донбасі".

Європейська правда

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Теми: ЄСАзовське море
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