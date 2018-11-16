Главы МИД стран ЕС впервые обсудят вопрос милитаризации Азовского моря

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Пятница, 16 ноября 2018, 17:06

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября в Брюсселе впервые обсудят вопрос милитаризации Азовского моря.

Об этом сообщает Euractiv.

По словам одного из дипломатов, украинский вопрос был поставлен на повестку дня по настоянию Польши, но он добавил, что в действительности Варшава "протолкнула его в открытую дверь".

Министры также обсудят ситуацию с выборами на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые ранее официально осудили ЕС и США. По этому вопросу ожидается добавление новых имен в существующий список санкций.

"Второй вопрос - это блокада Азовского моря, которая имеет экономическое влияние на Украину", - сказал дипломат, добавив, что он слышал о блокировании 200 украинских кораблей, упомянув о портах Мариуполя и Бердянска.

Украинский вопрос включен в повестку дня заседания министров, опубликованного на сайте Совета ЕС.

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий ранее заявлял, что ожидает "мощных действий ЕС после так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе".

Европейская правда

Темы: ЕС Азовское море
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