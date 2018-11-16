Президент Петро Порошенко підписав закон щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро, що раніше був ухвалений Верховною Радою.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що реалізація Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди дозволить Україні залучити додаткові фінансові ресурси Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету.

Також повідомляється, що передумовою отримання кожного з двох траншів макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 500 млн євро кожен є виконання низки узгоджених сторонами заходів.

Зокрема, реалізації податкової та митної політики, боротьби з корупцією, здійснення малої приватизації, управління державними підприємствами, корпоративного управління в державних банках та банківського нагляду, подальших реформ у сферах енергетики, охорони здоров’я та соціального захисту.

Як повідомлялося, 8 листопада Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду між Україною та ЄС про отримання макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро.

Про вимоги ЄС для отримання 1 млрд євро макрофіну читайте у статті: "Обіцянки на мільярд євро: що має зробити Київ в обмін на гроші ЄС".

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 26 червня затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Детальніше читайте в статті "Мільярд в обмін на е-декларації: ЄС прибере ліс-кругляк з умов фінансової допомоги Україні".