Президент Петр Порошенко подписал закон о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро, который ранее был принят Верховной Радой.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что реализация Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения позволит Украине привлечь дополнительные финансовые ресурсы Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда евро для их последующего направления в государственный бюджет.

Также сообщается, что предпосылкой получения каждого из двух траншей макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 500 млн евро каждый является выполнение ряда согласованных сторонами мероприятий.

В частности, реализации налоговой и таможенной политики, борьбы с коррупцией, осуществление малой приватизации, управления государственными предприятиями, корпоративного управления в государственных банках и банковского надзора, дальнейших реформ в сферах энергетики, здравоохранения и социальной защиты.

Как сообщалось, 8 ноября Верховная Рада ратифицировала меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной и ЕС о получении макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

Подробнее читайте в статье "Обещания на миллиард евро: что должен сделать Киев в обмен на деньги ЕС".

Напомним, совет Европейского Союза 26 июня утвердил выделение Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

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