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Елітні автівки Курченка здаватимуть у прокат

П'ятниця, 16 листопада 2018, 17:06

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передало арештовані у справі про злочинну діяльність створеної екс-президентом Віктором Януковичем організованої злочинної групи два автомобілі в управління.

Про це йдеться у повідомленні АРМА, оприлюдненому в п’ятницю.

Зазначається, що 14 листопада представники Генеральної прокуратури (за остаточним рішенням суду –ред.) передали АРМА транспортні засоби представницького класу – Aston Martin Rapide та броньований BMW 760i

Генпрокуратура зазначала, що вказані автомобілі, "були оформлені на підставних осіб, належать підозрюваному К".

За даними "Української правди", ці машини належать олігарху-втікачу Сергію Курченку.

В АРМА кажуть, що того ж дня (14 листопада) арештовані активи передали в управління ТОВ "Лакшері Транс", відібраному за результатами конкурсу.

"Відповідно до умов договору, компанія-управитель забезпечує збереження активу та надходження коштів до Державного бюджету України", – нагадують в АРМА.

Згідно даних із відкритих реєстрів, основним видом діяльності ТОВ "Лакшері Транс" є надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

В АРМА "Українській правді" підтвердили, що вказані авто будуть здавати в прокат.

"Зараз мають змінити реєстраційні документи. І будуть шукати орендарів", – сказав начальник управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів Віталій Різник  

АРМА управляє активами, арештованими у корупційних кримінальних справах, поки суд не оголосить вирок. Агентство обирає управителя, який пропонує найвигідніші умови отримання прибутку від майна. Частина заробітку йде в державний бюджет.

Валентина Романенко, Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Курченко
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