Элитные автомобили Курченко будут сдавать в прокат

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений передало арестованные по делу о преступной деятельности созданной экс-президентом Виктором Януковичем ОПГ два автомобиля в управление.

Об этом говорится в сообщении АРМА, обнародованном в пятницу.

Отмечается, что 14 ноября представители Генеральной прокуратуры (по окончательному решению суда -ред.) передали АРМА транспортные средства представительского класса - Aston Martin Rapide и бронированный BMW 760i.

Генпрокуратура отмечала, что указанные автомобили, "оформленные на подставных лиц, принадлежат подозреваемому К".

По данным "Украинской правды", эти машины принадлежат беглому олигарху Сергею Курченко.

В АРМА говорят, что в тот же день (14 ноября) арестованные активы передали в управление ООО "Лакшери Транс", отобранному по результатам конкурса.

"Согласно условиям договора, компания-управитель обеспечивает сохранение актива и поступления средств в Государственный бюджет Украины", - напоминают в АРМА.

Согласно данным из открытых реестров, основным видом деятельности ООО "Лакшери Транс" является предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств.

В АРМА "Украинской правде" подтвердили, что указанные авто будут сдавать в прокат.

"Сейчас должны изменить регистрационные документы. И будут искать арендаторов", - сказал начальник управления Нацагентства по розыску и менеджмента активов Виталий Ризнык.

АРМА управляет активами, арестованными в коррупционных уголовных делах, пока суд не объявит приговор. Агентство выбирает управляющего, который предлагает выгодные условия получения прибыли от имущества. Часть заработка идет в государственный бюджет.