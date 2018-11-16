Элитные автомобили Курченко будут сдавать в прокат

662 просмотра
Пятница, 16 ноября 2018, 18:06

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений передало арестованные по делу о преступной деятельности созданной экс-президентом Виктором Януковичем ОПГ два автомобиля в управление.

Об этом говорится в сообщении АРМА, обнародованном в пятницу.

Отмечается, что 14 ноября представители Генеральной прокуратуры (по окончательному решению суда -ред.) передали АРМА транспортные средства представительского класса - Aston Martin Rapide и бронированный BMW 760i.

Генпрокуратура отмечала, что указанные автомобили, "оформленные на подставных лиц, принадлежат подозреваемому К".

По данным "Украинской правды", эти машины принадлежат беглому олигарху Сергею Курченко.

В АРМА говорят, что в тот же день (14 ноября) арестованные активы передали в управление ООО "Лакшери Транс", отобранному по результатам конкурса.

"Согласно условиям договора, компания-управитель обеспечивает сохранение актива и поступления средств в Государственный бюджет Украины", - напоминают в АРМА.

Согласно данным из открытых реестров, основным видом деятельности ООО "Лакшери Транс" является предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств.

В АРМА "Украинской правде" подтвердили, что указанные авто будут сдавать в прокат.

"Сейчас должны изменить регистрационные документы. И будут искать арендаторов", - сказал начальник управления Нацагентства по розыску и менеджмента активов Виталий Ризнык.

АРМА управляет активами, арестованными в коррупционных уголовных делах, пока суд не объявит приговор. Агентство выбирает управляющего, который предлагает выгодные условия получения прибыли от имущества. Часть заработка идет в государственный бюджет.

Валентина Романенко, Соня Лукашова, УП
Темы: Курченко
powered by lun.ua
По теме
В Мариуполе арестованы 3000 тонн продукции "отжатого" боевиками "ЛНР" меткомбината 2 ноября 2018, 01:34
Overtime: главные экономические события дня 16 октября 2018, 21:35
В Швейцарии арестовали имущество "банкира" из схемы Курченко – ГПУ 16 октября 2018, 17:05
Все новости
Главные новости
Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за скандального заявления Орбана
НБУ "спасает" гривню от сильного укрепления
ФСБ пыталась взломать систему визового центра Великобритании - Bellingcat
"Нафтогаз" подпишет контракт со своей "дочкой" на 85 миллиардов
Все новости
Кино

10 фильмов, которые помогут вам быть толерантными

здоровье

Чем вредит кофе, от чего оно спасает и сколько его лучше пить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів