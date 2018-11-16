Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посла Угорщини викликали до МЗС України через скандальну заяву Орбана

П'ятниця, 16 листопада 2018, 17:09
Посла Угорщини викликали до МЗС України через скандальну заяву Орбана

Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до Міністерства закордонних справ через скандальні висловлювання угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє сайт МЗС України.

"16 листопада 2018 року до МЗС України було запрошено новопризначеного посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому був висловлений рішучий протест у зв’язку з останніми заявами прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана та віце-прем’єр-міністра з питань національної політики Ж.Шем'єна щодо України", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що угорському дипломату було наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на розвиток двосторонніх відносин, особливо у контексті реалізації домовленостей, досягнутих у жовтні главами двох зовнішньополітичних відомств щодо вирішення проблемних питань між Україною та Угорщиною.

Зазначимо, що новий посол Угорщини офіційно почав роботу в Україні лише 14 листопада.

Нагадаємо, 15 листопада Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".

Європейська правда

Теми: УгорщинаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Угорщина
Президентка Угорщини відвідає Закарпаття та Київ
37 держав разом з Україною закликали Угорщину не дискримінувати ЛГБТ-спільноту
РПЦ готує нову передачу українських військовополонених Угорщині – розвідка
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: