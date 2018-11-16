Посла Угорщини викликали до МЗС України через скандальну заяву Орбана

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П'ятниця, 16 листопада 2018, 18:09

Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до Міністерства закордонних справ через скандальні висловлювання угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє сайт МЗС України.

"16 листопада 2018 року до МЗС України було запрошено новопризначеного посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому був висловлений рішучий протест у зв’язку з останніми заявами прем’єр-міністра Угорщини В.Орбана та віце-прем’єр-міністра з питань національної політики Ж.Шем'єна щодо України", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що угорському дипломату було наголошено на необхідності припинення дій, які негативно впливають на розвиток двосторонніх відносин, особливо у контексті реалізації домовленостей, досягнутих у жовтні главами двох зовнішньополітичних відомств щодо вирішення проблемних питань між Україною та Угорщиною.

Зазначимо, що новий посол Угорщини офіційно почав роботу в Україні лише 14 листопада.

Нагадаємо, 15 листопада Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".

Європейська правда

Теми: Угорщина МЗС
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