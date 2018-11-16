Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за скандального заявления Орбана

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел из-за скандальных высказываний венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает сайт МИД Украины.

"16 ноября 2018 года в МИД Украины был приглашен новоназначенный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому был высказан решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии В.Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Ж.Шемьена в адрес Украины", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что венгерскому дипломату указали на необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых в октябре главами двух внешнеполитических ведомств по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией.

Отметим, что новый посол Венгрии официально начал работу в Украине только 14 ноября.

Напомним, 15 ноября Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта невозможны.

Он также сказал, что Украина – это страна, которая "не имеет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС".

Европейская правда