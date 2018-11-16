Мирний план та спільна з "притомними росіянами" група: Гриценко розкрив деталі

Лідер партії "Громадянська позиція" і кандидат у президенти України Анатолій Гриценко пояснив свою участь у міжнародній громадській групі з врегулювання наслідків російської агресії проти України.

Про це він розповів в ефірі програми "PRIME:Скрипін" на телеканалі "ATR".

На питання ведучого Романа Скрипіна про роль Гриценка в групі по розв’язанню проблеми припинення війни, лідер "Громадянської позиції" відповів: "Крім офіційного каналу, який представлений державами і в якому задіяні, зокрема Курт Волкер та Владислав Сурков, є неофіційний формат, непублічний формат, до якого мене запросили від України як людину, що має досвід в сфері безпеки і міжнародної дипломатії".

За його словами, в групі представлені чотири сторони: Росія, Україна, Європа та США.

Лідер "Громадянської позиції" також розповів, що в середу мав зустріч з одним із учасників групи, що представляє американську сторону.

"Спільна домовленість – прізвища називати не можна. Від Європи в групі – представники Німеччини, Франції, Великої Британії. Статус цих людей… Це люди, що працювали на рівні міністерств оборони, міністерств закордонних справ, секретарі рад безпеки, прізвища вони просили не називати", - додав Гриценко.

Він уточнив, що групу, перш за все, зібрали через усвідомлення, що мінські угоди не працюють і не дадуть того очікуваного результату, на який всі розраховували.

"Друге – треба знайти шлях, який би дозволив вирішити питання російської агресії і повернення анексованих територій. Не точково і не тимчасово", - сказав Гриценко.

"Ми вийшли на план, який дозволяє це реалізувати. План передбачає застосування і воєнних механізмів, і поліцейських механізмів і дії по лінії міністерства юстиції і по лінії інших міністерств… План розбито на фази" - сказав він, додавши, що мова йде і про Крим і про окуповану частину Донбасу.

Гриценко запевнив, що в ході кількох зустрічей, які пройшли у Європі, учасники групи вийшли на план, діючи за яким, можна досягти поставлених завдань.

"Мінський процес завершився тим, що Крим здали. Слова "Крим" в мінських документах немає… Мінський формат не передбачає навіть віддаленої контурної траєкторії повернення Криму", - обурився Гриценко.

Він також визнав, що з представниками РФ в групі говорити непросто.

"Представники Росії, і цивільні, і військові в запасі, але там є одна людина рівня генерала, це ті люди, що мають доступ, можуть покласти напрацьовані документи на стіл Путіну. Але які трохи далі від такої тупої, "іхтамнєтовської" політики Кремля. Тобто, більш демократична, трошки ліберальна частина російського істеблішменту", - пояснив Гриценко.

Він також наголосив, що якби мінські угоди виконувались, то не було б потреби збирати спільну групу, яка є альтернативним шляхом врегулювання.

"Напрацьований (групою – ред) план ліг на стіл главам держав. І Порошенка, і Макрона, Меркель, Трампа і Путіна", - резюмував лідер "Громадянської позиції".