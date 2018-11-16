Мирный план и совместная с "вменяемыми россиянами" группа: Гриценко раскрыл детали

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко объяснил свое участие в международной общественной группе по урегулированию последствий российской агрессии против Украины.

Об этом он рассказал в эфире программы "PRIME:Скрыпін" на телеканале "ATR".

На вопрос ведущего Романа Скрыпина о роли Гриценко в группе по решению проблемы прекращения войны, лидер "Гражданской позиции" ответил: "Кроме официального канала, который представлен государствами и в котором задействованы, в частности, Курт Волкер и Владислав Сурков, есть неофициальный формат, непубличный формат, в который меня пригласили от Украины как человека, имеющего опыт в сфере безопасности и международной дипломатии".

По его словам, в группе представлены четыре стороны: Россия, Украина, Европа и США.

Лидер "Гражданской позиции" также рассказал, что в среду встретился с одним из участников группы, представляющей американскую сторону.

"Совместная договоренность - фамилии называть нельзя. От Европы в группе - представители Германии, Франции, Великобритании. Статус этих людей ... Это люди, которые работали на уровне министерств обороны, министерств иностранных дел, секретари советов безопасности, фамилии они просили не называть", - добавил Гриценко.

Он уточнил, что группу, прежде всего, собрали из-за понимания, что минские соглашения не работают и не дадут того ожидаемого результата, на который все рассчитывали.

"Второе - нужно найти путь, который бы позволил решить вопрос российской агрессии и возвращения аннексированных территорий. Не точечно и не временно", - сказал Гриценко.

"Мы вышли на план, который позволяет это реализовать. План предусматривает применение и военных механизмов, и полицейских механизмов и действия по линии министерства юстиции и по линии других министерств... План разбит на фазы", - сказал он, добавив, что речь идет и о Крыме и о оккупированной части Донбасса.

Гриценко заверил, что в ходе нескольких встреч, которые прошли в Европе, участники группы вышли на план, действуя по которому, можно достичь поставленных задач.

"Минский процесс завершился тем, что Крым сдали. Слова "Крым" в минских документах нет... Минский формат не предусматривает даже отдаленной контурной траектории возвращения Крыма", - возмутился Гриценко.

Он также признал, что с представителями РФ в группе говорить непросто.

"Представители России, и гражданские, и военные в запасе, но там есть один человек уровня генерала, это те люди, которые имеют доступ, могут положить наработанные документы на стол Путину. Но какие находятся немного дальше от такой тупой, "ихтамнетовской" политики Кремля. То есть, более демократичная, немного либеральная часть российского истеблишмента", - пояснил Гриценко.

Он также отметил, что если бы минские соглашения выполнялись, то не было бы необходимости собирать совместную группу, которая является альтернативным путем урегулирования.

"Наработанный (группой - ред) план лег на стол главам государств. И Порошенко, и Макрона, Меркель, Трампа и Путина", - резюмировал лидер "Гражданской позиции".