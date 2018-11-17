Хакери РФ удають із себе керівництво Держдепу США - Reuters

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Субота, 17 листопада 2018, 01:02

Хакери, пов'язані з урядом РФ, удають із себе співробітників Держдепу США в операції, спрямованій на зараження комп'ютерних систем державних установ США, аналітичних центрів і бізнес компаній.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяви компаній-провайдерів захисту від кібератак СrowdStrike та FireEye.

Зазначається, що спроби втручання почалися у середу. 

Хакери розсилають жертвам листи електронної пошти, удаючи представника прес-служби Державного департаменту США Сьюзан Стівенсон.

Лист, який потрапив до рук журналістів Reuters супроводжується документом-додатком, нібито від речниці Держдепу Гедер Науерт.

Відкриття документу-додатку призводить до зараження комп'ютера програмою-вірусом, яка надасть хакерам контроль над системою.

СrowdStrike та FireEye не повідомили, які організації стали ціллю зловмисників.

Хакерів ідентифікували, як групу APT29 - розвідка Голландії раніше пов'язала її із Службою зовнішньої розвідки РФ.

Теми: США Росія хакери
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