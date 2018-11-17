Хакеры РФ выдают себя за  руководство Госдепа США - Reuters

Хакеры, связанные с правительством РФ, выдают себя за сотрудников Госдепа США в операции, направленной на заражение компьютерных систем государственных учреждений США, аналитических центров и бизнес компаний.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления компаний-провайдеров защиты от кибератак СrowdStrike и FireEye.

Отмечается, что попытки вмешательства начались в среду.

Хакеры рассылают жертвам письма электронной почты, выдавая себя за представителя пресс-службы Государственного департамента США Сьюзан Стивенсон.

Письмо, которое попало в руки журналистов Reuters, сопровождается документом-приложением, якобы от пресс-секретаря Госдепа Гедер Науэрт.

Открытие документа-приложения приводит к заражению компьютера программой-вирусом, который предоставит хакерам контроль над системой.

СrowdStrike и FireEye не сообщили, какие организации стали целью злоумышленников.

Хакеров идентифицировали, как группу APT29 - разведка Голландии ранее связала ее со Службой внешней разведки РФ.