Трамп розповів, як дав відповіді на питання спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав письмові відповіді на питання спецпрокурора Роберта Мюллера, який очолює розслідування щодо втручання РФ в американські президентські вибори 2016 року.

Про це він розповів журналістам, передає ВВС.

"На питання дуже просто дав відповіді я сам. Мені не потрібні юристи для таких відповідей. Юристи потрібні, щоб розібратися з деякими питаннями. Ці ж не були дуже складними", - підкреслив глава Білого дому.

При цьому, він уточнив, що ці відповіді ще не передали команді Мюллера.

Також Трамп повторив свої давні заяви, що розслідування Мюллера - це "сором" і що між його виборчою кампанією і РФ не було ніякої змови.

Нагадаємо, американські спецслужби прийшли до висновку, що Росія втрутилася в президентську гонку 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа.

Росія заперечує втручання у вибори.